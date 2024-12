Liberoquotidiano.it - "Sinner, è cambiato tutto. Da ora in poi...": Rick Macci e la frase inquietante su Jannik

Il primo grande impegno del 2025 sono gli Australian Open, chedovrà difendere dopo la vittoria dello scorso anno in finale contro Daniil Medvedev. Sarà lui l'uomo da battere a Melbourne, sul cemento dove nel 2024 ha ottenuto numeri mostruosi con una media del 94,6%. Secondo l'ex coach di Venus e Serena Williams,, il torneo di Melbourne potrebbe nascondere una seria insidia per, in un 2025 che si preannuncia come un anno completamente diverso rispetto a quello che sta per concludersi: "La chiave diper il resto della sua carriera sarà il gioco mentale — ha scritto su X l'allenatore statunitense —intorno a lui è. Ora sente l'aria glorificata come il Papa ed ha la stessa attenzione del calcio in Italia. Ma lui è ancora il lanciafiamme italiano che gioca a rete e compete".