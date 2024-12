Lanazione.it - Ritorno al Parione Maxi cantiere al Pieralli. Il Liceo riapre la sua sede storica

Iltra circa due anni tornerà nelladi via del, oggetto di un importante. Tempi e modalità del progetto sono stati illustrati alla sala dei Notari dal presidente della Provincia Sandro Pasquali e dai dirigenti Bruno Palazzetti e Andrea Moretti, presenti tra gli altri l’assessore comunale Francesca Tizi, la preside Simona Zoncheddu e il dirigente dell’Usr Fabrizio Fratini. La Provincia ha ricordato che il complesso immobiliare, all’interno del quartiere di porta Eburnea è stato dichiarato inagibile a seguito degli eventi sismici del 2016 con Ordinanza comunale di inagibilità. Recentemente sono stati affidati i lavori per l’intervento su tutta la struttura che coinvolge diversi proprietari: la Provincia di Perugia, per la porzione di edificio adibita a, il Comune, per la porzione di edificio utilizzata come asilo nido ‘il Melograno’ e la casa parrocchiale annessa alla Chiesa di Santo Spirito.