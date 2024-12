Ilfattoquotidiano.it - Regali della Lega a tre Regioni del Nord e mance per festival, parrocchie, associazioni: ultimo blitz della maggioranza sulla manovra

Risorse per 14,3 milioni nel 2026-2027 per la Lombardia, altrettanto per il Piemonte e il Veneto. Seguite da altri 15 milioni a decorrere dal 2028. Per un totale di 43 milioni. La, a poche ore dalla votazione finalealla Camera con la fiducia, tenta ilinserendo in un ordine del giorno a firmarelatricelegge di bilancio Silvana Comaroli un regalo ai tre enti guidati dal centrodestra (manca il Friuli Venezia Giulia). L’odg fa riferimento al commache destina una serie di risorse per interventi a livello locale che vanno indicati con un atto di indirizzo parlamentare al quale segue un dpcm. L’odg pesca da risorse “residuate” dal fondo per le modifiche parlamentari pari a 19 milioni per il 2026 e 24 milioni per il 2027. “Utilizzano i residui del Fondo esigenze indifferibili non usati in legge di bilancio per ripartirli fra le loro”, commenta la deputata dem Maria Cecilia Guerra.