Putin e Zelensky aspettano Trump: così il futuro presidente Usa è diventato l'ago della bilancia della guerra in Ucraina

“Non ci serve un cessate il fuoco, ma una pace a lungo termine“. Questa frase, pronunciata in maniera quasi identica da Vladimire Volodymyr, di primo acchito smuove l’entusiasmo di chi, da quasi tre anni, spera che le armi tacciano definitivamente in. Poi però c’è la realtà: sono mesi ormai che i due leader si riempiono la bocca con aperture al cessate il fuoco, disponibilità al dialogo, volontà di mettere fine al conflitto “entro il 2025”, ma i fatti dicono altro. Dicono che ilrusso ha aumentato la pressione militare nel Donbass, ottenendo conquiste record, ha bombardato le infrastrutture energetiche ucraine nel tentativo di ridurre la popolazione al freddo e al buio in vista del rigido inverno e adesso dice di non voler trattare con un“illegittimo”.