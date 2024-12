Tg24.sky.it - Processo Open Arms, Salvini assolto perché il fatto non sussiste

Si chiude oggi, 20 dicembre, il primo grado delche vede il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteoaccusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per aver impedito lo sbarco a Lampedusa di 147 migranti soccorsi dalla ong spagnola(TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE) . Era l’agosto 2019 e il leader della Lega era ministro dell’Interno. I migranti rimasero in mare 19 giorni. La procura di Palermo chiede una pena detentiva di sei anni. Dopo brevi repliche della Procura e della difesa, i giudici si sono ritirati in camera di consiglio intorno alle 11:30. La sentenza è attesa non prima delle 18. Sul verdetto, secondo quanto trapela, non circola ottimismo all’interno della Lega. In molti temono una condanna, anche se più lieve di quella chiesta dai pubblici ministeri.