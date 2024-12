Secoloditalia.it - Netanyahu non andrà alla cerimonia per la liberazione di Auschwitz: teme il mandato d’arresto

Il primo ministro Benjaminnonadil 27 gennaio, perchéilinternazionale dopo il pronunciamento della Corte penale internazionale nei suoi confronti. Lacelebrerà l’80esimo anno delladel campo di sterminio di-Birkenau in Polonia. La notizia sull’assenza del primo ministro israeliano per ragioni legali è stata riferita dal quotidiano polacco Rzeczpospolita., dopo aver appreso di essere sotto inchiesta, ha espresso tutta la sua indignazione, dicendo che il processo era come il “Caso Dreyfus”. Quando poi è arrivata la sentenza coldi arresto, il premier israeliano ha parlato di “decisione antisemita”.nondidiSecondo quanto riporta il Times of Israel, neanche il presidente Isaac Herzog prenderà parteannuale.