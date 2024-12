Ilfattoquotidiano.it - Nell’era del trumpmuskismo siamo travolti e manipolati: così si riscrivono le regole del gioco

“È pazzesco che Salvini venga processato per aver difeso l’Italia”, interviene al solito a gamba tesa Elon Musk con un post su X il giorno del processo Open Arms. Certo, che il patron di Tesla sborsasse 44 dei suoi tanti miliardi di dollari comprando Twitter per influenzare la politica americana era ovvio, ma che manipolasse anche la politica italiana, con prevalenza agli attacchi ai giudici, chi l’avrebbe detto? Non sta zitto nemmeno con la politica in Germania. Una utente tedesca di X ha scritto: “Il candidato cancelliere (Friedrich Merz della CDU) attacca Musk e Milei”lui, alle 2 di notte (ora Usa), risponde: “Soltanto l’AfD può salvare la Germania”. Altro che Salvini,al confine coi nazi, ecco l’agenda politica globale dell’uomo più ricco del mondo.Elon Musk è ufficialmente il capo supremo: domina il business, comanda nei media (perché tutti lo rilanciano) e, almeno in questo momento – fino a quando litigheranno con Trump – sembra avere in mano il joystick di quello che si è trasformato in un gigantesco videoa sfondo politico.