Natale a Sesto San Giovanni concerto di Enrico Ruggeri in piazza Petazzi

San(Milano), 20 dicembre 2024 -sarà inSan: una serata di grande musica per augurare Buonalla città domani, sabato 21 dicembre. "ComeProloco siamo orgogliosi di annunciare un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della musica e della cultura - spiega l'associazione -.sarà il palcoscenico di un grandedegli Amauguri gratuito, che vedrà protagonista il celebre cantautore insieme alla sua band". L'appuntamento è per domani sera alle 19.30 incon un artista poliedrico: 40 anni di carriera e tante passioni,è uno dei pilastri della musica italiana, con una carriera iniziata dal punk dei Decibel. Autore di successi indimenticabili come "Contessa", "Polvere", "Il mare d’inverno" e "Il Portiere di Notte", ha all’attivo 40 album pubblicati e numerose partecipazioni al Festival di Sanremo, dove si è aggiudicato due vittorie con "Si può dare di più" (1987) e "Mistero" (1993) che è stata la prima canzone rock a vincere il festival.