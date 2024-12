Lettera43.it - Milan, c’è l’accordo tra RedBird ed Elliott: pagati 170 milioni, vendor loan al 2028

edhanno raggiunto un accordo sullegato all’operazione con cui il fondo di investimento di Gerry Cardinale ha acquistato ilnel 2022. La proprietà è riuscita ad accordarsi per ridurre il proprio debito nei confronti dell’altro fondo, controllato da Paul Singer. Lo ha fatto allungando i tempi per restituire la somma complessiva e spostando la scadenza al luglio.Gerry Cardinale (Getty Images).La nota ufficiale: versati 170In una nota si legge: «ACha informato oggi che è stato completato un rifinanziamento deldetenuto da veicoli gestiti daAdvisors UK Limited. Il rifinanziamento con, nella sua posizione esclusivamente di finanziatore, comprende un ulteriore investimento di €170da parte della proprietà di ACCapital, che riduce la quota capitale del prestito a €489, con scadenza ora fissata a Luglio», si legge in una nota.