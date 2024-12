Ilfattoquotidiano.it - Malori tra gli operatori del 118, indagato l’ex coordinatore di una centrale. I pm: “Ansiolitici in caffè e alimenti”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Era finito agli arresti domiciliari lo scorso maggio per stalking e lesioni personali ai danni dei suoi ex colleghi accusato di aver provocatoa dieci colleghi, facendogli assumeremescolati a bevande e. La Procura di Bologna, con la pm Francesca Rago, dopo aver valutato nuove segnalazioni ha chiuso l’indagine sul caso degli avvelenamenti sospetti aglidellaEmilia Est del 118, all’ospedale Maggiore.delladel 118, Claudio Tacconi. L’accusa gli contesta una dozzina di episodi tra il 2020 e il 2023, mentre altri sono già prescritti. L’uomo ha sempre negato di essere responsabili dei, compresi quelli accusati da due elicotteristi, dei colleghi. Secondo gli inquirenti si era creato anche un clima di sospetto, paura e diffidenza in un ambiente di lavoro delicato come lo è unadel 118, in particolare nel reparto deglidi elisoccorso.