Ilrestodelcarlino.it - Loeppky è tornato, sorpresa Tenorio. Nikolov sottotono

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Gargiulo 7: anche ieri c’era lui e non Podrascanin. Il centrale realizza 12 punti scatenandosi in battuta nel quarto set. Infatti in attacco era stato normalissimo, 50%, ma lo premiamo per i 4 ace "affilati". Fa 2 muri.7,5: era l’osservato speciale dopo le brutte prove in Brasile. Lo schiacciatore èlui, attento in ricezione e pericoloso in battuta. Nel quarto set ha preso fuoco con 5 ace e 6 sono stati quelli totali che hanno contribuito a infiocchettare una performance da 23 punti (64%), top scorer Lube. Domenica il test sarà molto più probante. Boninfante 6: titolare nei primi due set, quelli decisivi, poi un ingresso nel terzo e infine a riposo.6-: idem come sopra per quanto riguarda la presenza in campo, ma Alex non ha entusiasmato. Otto punti col 44%, 2 schiacciate out su 8 attacchi e nessun ace.