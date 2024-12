Lettera43.it - L’app dell’Inps si aggiorna con il simulatore di pensione: come funziona

Inps Mobile si rinnova con l’integrazione dell’intelligenza artificiale, offrendo un’esperienza personalizzata per gli utenti. Tra i 40 servizi offerti, è stato introdotto ildi“Pensami”. Questo strumento consente agli utenti di calcolare lafutura in modo semplice, basandosi sulle informazioni contributive disponibili. In pochi clic, è possibile avere una previsione di quanto si percepirà al momento del pensionamento, un aiuto utile per pianificare il futuro finanziario.è disponibile su iOS e Android.funziona ildiIldidelInps consente di calcolare lafutura in modo semplice. Il servizio è gratuito e all’utente basterà accedere allicazione inserendo i propri dati anagrafici, il tipo di lavoro che si svolge e i dettagli sulla tipologia di contribuzione.