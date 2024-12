Iodonna.it - La nuova applicazione lanciata dall'Istituto di Previdenza rappresenta un passo avanti nella digitalizzazione dei servizi previdenziali e promette di semplificare la vita dei cittadini grazie a servizi più accessibili e facili da usare per tutti

Leggi su Iodonna.it

Con il lancio in questi giorni della versione 4.0 della sua app mobile, l’INPS fa un balzo nel futuro, trasformando radicalmente il modo in cui iinteragiranno con i. La, infatti, che sfrutta l’intelligenza artificiale,di rendere l’accesso aidell’tanto semplice quanto controllare il proprio conto correnteo smartphone. Godersi la pensione all’estero? Ecco le mete più vantaggiose X Leggi anche › Pensione anticipata a 64 anni: arriva il “ponte” con l’integrativa Laapp INPS MobileLa“INPS Mobile” si presenta come un vero e proprio assistente personale per la