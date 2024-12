Puntomagazine.it - La molteplicità dell’io

Leggi su Puntomagazine.it

La maschera e l’inconsistenza dell’identità: l’antieroe pirandellianoTalvolta mi è capitato, facendo zapping tra i canali TV, di incappare nei promo del famosissimo programma “Chi l’ha visto?” e di pensare che, tra le decine e decine di persone scomparse e ricercate, ve ne fosse qualcuna che aveva scelto volontariamente di sparire. La immaginavo distesa su una spiaggia bianca e finissima davanti ad un mare cristallino, finalmente anonima e nascosta a chi partecipava alla sua precedente vita. Ne immaginavo perfino i motivi che l’avevano spinta ad un gesto simile: un’enorme vincita al Superenalotto, una fuga da un’esistenza triste e grama o da criminali spietati. Roba da scriverci un romanzo! Ah no. qualcuno ci ha già pensato.La questione dell’identità personale e della frammentazioneè in Pirandello un tema centrale, che egli affronta e sviscera in tutta la sua produzione.