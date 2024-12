Ilfattoquotidiano.it - La legge Nordio e la limitazione delle intercettazioni faranno danni enormi: per fortuna non sono più in servizio

I media raccontano di un presunto trafficante di droga che, ricevuto l’avviso d’essere sottoposto ad interrogatorio preventivo in ambito cautelare, si sarebbe eclissato dandosi alla fuga. Invece un gruppo di imprenditori, avvisati del prossimo interrogatorio, si sarebbero accordati per discolparsi e nello stesso tempo indicare un “uomo di cartone” attribuendogli responsabilità penali. Pererano sottoposti ad intercettazione e quindi il progetto di “fregare” la giustizia è naufragato.Non vi è alcun dubbio che i fatti di specie certificano una giustizia ingiusta. La norma in questione è lanr 114 del 9 agosto 2024, meglio conosciuta come “”, ovvero il contraddittorio anticipato in ambito cautelare. In buona sostanza è lache è stata applicata nei confronti del presunto narcos e agli imprenditori.