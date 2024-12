Oasport.it - Jasmine Paolini tra le sportive più ricche del mondo! Accarezzata la top-20: la classifica di Forbes

Leggi su Oasport.it

si è resa protagonista di una stagione davvero da sballo: ha conquistato la medaglia d’oro in doppio alle Olimpiadi di Parigi 2024 insieme a Sara Errani, ha trascinato l’Italia alla conquista della Billie Jean King Cup, ha disputato le finali a Wimbledon e al Roland Garros, ha chiuso l’annata agonistica da numero 4 del.Una serie di risultati davvero encomiabili e che ha decisamente gratificato la tennista toscana, non soltanto dal punto di vista sportivo ma anche economico. L’azzurra ha infatti guadagnato 8 milioni di dollari statunitensi (circa 7,7 milioni di euro) tra premi per i riscontri conseguiti nei tornei a cui ha preso parte (6,5 milioni) e attività extra campo (sponsor e voci similari, 1,5 milioni).La stima è stata fatta dalla quotata testataper quanto riguarda il 2024 esi è inserita nella top-20 dellepiù pagate alper quest’anno, considerando tutte le discipline.