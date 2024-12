Justcalcio.com - Jamie Vardy unisce le forze con Netflix per le docuserie EPICHE

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:Il colosso dello streamingha stretto un accordo per produrre una serie di documentari sul percorso di una stella della Premier League dalle austere origini del calcio fuori campionato fino al vertice del calcio inglese.ha guidato la famosa vittoria del titolo di Premier League del Leicester City nel 2015-16, il primo titolo nella massima serie dei Foxes, e da allora ha affascinato il calcio inglese.Sia che stia segnando gol sottovalutati o che si stia tappando le orecchie davanti ai muri di sostenitori dell’opposizione che latrano, non si può negare che il ragazzo di Sheffield sia al botteghino.si è accaparrata i diritti per raccontare la storia della sua ascesa dallo Stocksbridge Park Steels alla Champions League in dieci anni.