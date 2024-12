Ilgiorno.it - Investita sulle strisce mentre sta andando a scuola. In ospedale una 17enne

Leggi su Ilgiorno.it

È statada un bus extraurbano,stava attraversando la stradapedonali per andare a. È successo ieri mattina in via Primo Maggio e la vittima è una. Da una prima ricostruzione, l’impatto è stato violento e la ragazza è stata trascinata per alcuni metri. L’autista ha aiutato la giovane e chiesto l’intervento della polizia locale e dei soccorsi. Le condizioni della studentessa, che è sempre rimasta cosciente, si sono poi rivelate meno gravi di quanto si era in un primo momento temuto. La ragazza è stata trasportata all’di Legnano, dove è stata sottoposta ad altri accertamenti medici.