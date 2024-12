Lanazione.it - Invalidità civile, cambia l’iter per il riconoscimento: Firenze provincia pilota dal 1° gennaio 2025

Leggi su Lanazione.it

, 20 dicembre 2024 - Dal 1°, nella soladiradicalmente il procedimento per ildella disabilità. In via sperimentale, l’Inps gestirà direttamente l’intero processo, sostituendo le Asl nella valutazione medica. La novità, che va nella direzione della semplificazione, è stata introdotta dal decreto legislativo 62 del 2024. Cosaper i cittadini La sperimentazione, che interesserà in Toscana solo ladi, anticipa l’entrata in vigore nazionale della riforma prevista per il 1°2026. Tra le principali novità operative, spiccano: Procedura semplificata: il processo partirà automaticamente con la trasmissione del certificato telematico introduttivo da parte del medico certificatore. Il cittadino non dovrà più presentare una domanda amministrativa separata; Visite direttamente presso l’Inps: le valutazioni mediche saranno effettuate nei Centri medico-legali dell’Istituto, riducendo il coinvolgimento delle Asl; Copertura territoriale: la sperimentazione riguarda i cittadini residenti o domiciliati nelladi