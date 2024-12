Sport.quotidiano.net - In salaborsa. Ondina raddoppia: un libro e la figurina

Emozioni vere in. Perché Saverio Mazzoni ha una voce splendida, perché Marco Tarozzi (l’autore) scrive bene, perché la storia e il sorriso diValla non passano mai di moda. Si parla del volume ’Valla. Il sorriso che ha cambiato il mondo’ (Minerva Edizioni) e si scopre un mondo ricco di fascino. Grazie alla presenza di Luigi De Lucchi, figlio die di Ester Balassini, regina del martello. Inanche lasolidale di, destinata a passare la storia. Inanche Giovanni Marchetti, ex ostacolista della Sef Virtus che si è dato allo skeleton, inseguendo il sogno olimpico di Milano-Cortina 2026. Magari la vita digli porterà fortuna.così legata a Santa Viola (era nata in via della Ferriera) e che, insieme con la medaglia d’oro negli 80 ostacoli ai Giochi di Berlino – primo oro di un’italiana – aveva l’effigie della Madonna di San Luca.