Ilnapolista.it - Il Manchester United vuole Ederson dell’Atalanta a gennaio (Daily Mail)

Ruben Amorim può iniziare a costruire il suoa partire dal mercato di. E pare che il club sia fiondato su, centrocampista che si sta dimostrando una rivelazione negli ultimi tempi.super rinforzare il centrocampoIlriporta:Lopotrebbe vendere alcuni giocatori per le regole del fair play e finanziare nuovi arrivi. Uno dei sacrificabili è Rashford, conche è il candidato in pole per fare il salto in Premier League. Il brasiliano è diventato una figura di spicco all’Atalanta in questa stagione e losta ora monitorando la sua situazione. Il centrocampo è stato identificato da Amorim e dal suo staff tecnico come un’area che ha bisogno di rinforzi. Non c’è ancora una trattativa in atto tra i due club; tuttavia, se dovesse esserci il via libera, losarebbe già pronto per cominciare a fare una prima offerta.