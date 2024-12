Lanazione.it - Giuseppe Meucci premiato con "L'asino che raglia 2024" per il suo impegno medico a Pisa

Leggi su Lanazione.it

"Dare questo premio anon vuol dire metterlo sul piedistallo ma è chiedere la cortesia di dar voce alle tante persone che vogliono dirgli grazie. Per il modo con cui ha vissuto il suo essere primario e tuttora il suo essere, mettendo sempre al centro il paziente. Un, che va detto, che ha scelto di non svolgere la libera professione. Un uomo sempre in ascolto, anche nel tessuto ecclesiale, catechista e tra i primi ministri straordinari della nostra Diocesi. Un servitore dell’altro e del bene comune". Queste le motivazioni – lette da don Federico Franchi e scritte insieme a don Carlo Capinotti – che danno sostanza al premio "L’che", riconoscimento alla sua 16° edizione ideato dallo Studio Falorni. Una scultura in ceramica (realizzata dallo scultore Luca Verdigi) che è diventata simbolo e provocazione insieme.