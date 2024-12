Ilrestodelcarlino.it - Giro di vite sugli affitti brevi a Gambettola: sospensione attività e controlli interforze

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

E’ scattato undicontro i bed & breakfast e gli appartamenti con(i classici gestiti da piattaforme come Airbnb) che proliferano nelle grandi città scatenando una corsa al rincaro degliper i residenti. Singolare è il fatto però che le norme più stringenti che impongono di identificare direttamente l’affittuario siano state applicata non in una grnade metropoli, ma in un piccolo centro come. L’affittacamere gambettolese nei cui locali la polizia nei giorni scorsi aveva individuato un uomo in possesso di un significativo quantitativo di cocaina e in relazione al quale il gestore della struttura aveva comunicato alla questura un nome diverso da quello reale, dovrà infatti sospendere la suaper dieci giorni. Gli agenti del commissariato di Cesena hanno eseguito il provvedimento emesso dal questore Claudio Mastromattei che ha disposto ladella licenza alla struttura ricettiva diall’interno della quale i poliziotti della squadra mobile avevano arrestato un ospite trovato in possesso di un ingente quantitativo di stupefacente.