Firenze, Arturo Brachetti in scena con ‘Pierino, il lupo e l’altro’

, 16 dicembre 2024 - La musica si può vedere? La risposta è sì, nel caso di Pierino, ile l’altro, perchè è un concerto classico ma non è un concerto tradizionale. Il concerto nasce dall’idea di ampliare il pubblico della musica sinfonica, con una formula originale e divertente: una vera e propria attività di divulgazione musicale, capace di coinvolgere e divertire. Appuntamento al Teatro Verdi disabato 21 dicembre alle ore 20,45 quando sarà di, con l’Ensemble Symphony Orchestra. Concerto diretto da Giacomo Loprienonella veste di showteller con un concerto tra racconto e musica. È un insolito, ricco di storie affascinanti in bilico tra parola e musica quello che dà appuntamento al pubblico in tutta Italia con un particolare concerto di musica classica.