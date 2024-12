Ilrestodelcarlino.it - Fiera di Natale ad Ascoli, ecco come cambia la viabilità

Piceno, 20 dicembre 2024 – Ladidisi avvicina e per l’occasione la città si riorganizza. Domenica 22 dicembre, quindi,laper l'intera giornata, dalle 5 di mattina alle 22. Il Comune fa sapere che non sarà possibile transitare a Piazza Matteotti (eccetto corsia di scorrimento lato Nord), in corso Vittorio Emanuele, in via Dante Alighieri, in viale De Gasperi, in piazza Santa Maria Intervineas, in corso Trento e Trieste, in piazza Simonetti, via Ceci, via d’Ancaria, piazza Roma, via XX Settembre e infine via Lungo Castellano (eccetto che per i residenti e/o dimoranti). In tutte queste vie e piazze spunta inoltre il divieto di sosta con rimozione coatta. Stesso divieto anche in piazza Giacomini lato Ovest, via Dini Angelini lato Nord (tratto tra via del Crocifisso e piazza Roma) con riserva di sosta al lato Nord per i veicoli a servizio di persone diversamente abili in possesso di permesso CUDE e via delle Terme (con riserva di sosta al lato Nord per i veicoli a servizio di persone diversamente abili in possesso di permesso CUDE).