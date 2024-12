Superguidatv.it - Fedez emoziona a “Sarà Sanremo”, tra i Big del Festival: “Una donna è impersonificata dalla depressione”

Grande anteprima di2025 può dirsi lo special-TV “”, occasione in cui Carlo Conti presenta untoe la sua canzone, tra i titoli delle 30 canzoni e i Big ammessi alla gara sanremese della Canzone. L’apparizione all’evento televisivo del rapper di “Cigno nero” registra, non a caso, un notevole volume di interazioni mediatiche. Complici le emozioni suscitate nei telespettatori, nel nuovo intervento, da parte dell’artista.si conferma tra i 30 Big in gara a2025Sale l’attesa generale dei fruitori di musica italiana, per ildiprevisto nel nuovo anno 2025. Questo, soprattutto per il momento che vede – nello speciale in onda il 18 dicembre 2024,confermarsi tra i 30 artisti previsti alla gara dei Big della Canzone.