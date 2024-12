Ilfattoquotidiano.it - Falsi certificati di invalidità in cambio di soldi, cinque arresti: ci sono anche quattro medici

indidiper patologie e malattie inesistenti.e il titolare di un centro di servizi di Albano Laziale (Roma),finiti aglidomiciliari. Avrebbero chiesto fino a 200 euro per rilasciare gli attestati. Ventigli indagati tra le persone che sirivolte a loro per ottenere i documenti per truffare l’Inps. I professionisti coinvoltispecialisti in varie brche lavorano in strutture ospedaliere della capitale e della provincia.A eseguire lemisure cautelari, emesse dal giudici per le indagini preliminari di Velletri su richiesta della Procura,stati i carabinieri del Nas. Le accusedi associazione a delinquere finalizzata alla corruzione età ideologica in atto pubblico. A quanto ricostruito dagli inquirenti, isi sarebbero fatti pagare in contanti tra i 150 e i 200 euro a certificato da persone che si affidavano a loro per la gestione delle proprie domande per il riconoscimento di, per l’indennità di accompagno o l’assegno di(che vengono riconosciute ed erogate dall’INPS) senza però avere effettive patologie e a volte senza le visite richieste.