Ex Milan, Filippo Galli: "I problemi vanno affrontati. Theo? Bisogna…"

, ex difensore ed ex dirigente del, ha parlato del momento - difficile - dei rossoneri in un'intervista concessa in esclusiva per 'Tuttosport' oggi in edicola. Ecco, dunque, qui di seguito le sue dichiarazioni su Fikayo Tomori eHernandez. «Da parte dell'inglese c'è un po' di insofferenza nel non giocare con continuità. Sento che potrebbe andare via a gennaio, anche se scappare non mi sembra la soluzione ideale. I. Il problema disi sta protraendo da tempo. Tra l'altro le disattenzioni difensive in campionato stavano diventando tante e il francese non sembrava più il campione che abbiamo conosciuto. Va recuperato in tutti i modi. La fascia sinistra con lui e Rafael Leão è stata una soluzione vincente per molto tempo».