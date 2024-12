Spazionapoli.it - Dal sogno da realizzare al ruolo: chi è Luis Hasa, nuovo obiettivo del Napoli

Chi è, ilcalciatore nel mirino del direttore sportivo Manna: dall’età, alfino alle caratteristiche del giovanePer il calciomercato di gennaio, ilstarebbe lavorando ad una trattativa con il Lecce che riguarda il trasferimento di: chi è il giovaneche piace molto a Manna.Un nome per il futuro, un talento di domani. Il club azzurro ha adocchiato un giocatore del club pugliese che in vista delle prossime stagioni potrebbe tornare molto utile. E non è un profilo casuale, ma il direttore sportivo Manna lo conosce molto bene.è un centrocampista proveniente dalla Next Gen della Juventus, dentro il quale il ds azzurro ha lavorato per anni.Nome e cognome non proprio italiani. E di fatto, ha origini albanesi. Maè nato in Italia, il 6 gennaio del 2004.