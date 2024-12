Ilrestodelcarlino.it - Criminalità, servono scelte più efficaci

A proposito del quartiere Pilastro ho letto diversi articoli di cronaca: “Aveva lanciato due bottiglie addosso a due poliziotti.”, “Identificato nell’immediatezza, nei giorni scorsi l’uomo è stato denunciato per la resistenza.” “la polizia, è un quartiere complicato e dovremo essere presenti per riappropriarci degli spazi”. Si tratta di episodi emblematici di ciò che avviene nelle periferie di tante città dove gli spazi sono occupati da teppisti di ogni nazionalità, che approfittano dell'impunità. Le forze dell’ordine saranno sempre impegnate in una lotta impari. Enrico Venturoli Risponde Beppe Boni Le periferie sono ovunque un terreno difficile da gestire per l'ordine pubblico e nel contrasto alla. Baby gang, bande di meno giovani ma più agguerrite, spaccio di droga, i nodi sono parecchi.