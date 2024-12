Ilnapolista.it - Conte: «Simeone mi ha convinto che è un’alternativa credibile dietro a Lukaku»

Antonio, allenatore del Napoli, in conferenza stampa ha elogiato il lavoro di Giovanni. L’attaccante argentino è cresciuto tanto dall’arrivo del nuovo allenatore e adesso è una valida alternativa a. Da queste parole non sembra chesia disposto a privarsene viste le indiscrezioni sul Torino.: «La sua crescita è sotto gli occhi di tutti»Come ha visto? In crescita a Udine. Ancheè in crescita:«La crescita diè sotto gli occhi di tutti. Si è messo a disposizione in toto. Abbiamo parlato anche su quale aspetto poteva migliorare secondo me. Lui è un ragazzo. papà suo è stato un grande calciatore, ha fatto sempre della fatica, come me, il suo motto. Lui è un ragazzo che è stato educato con determinati valori. Ha sempre voglia di migliorare.