Cau bocciato dai medici di base: "Struttura inutile per il territorio"

Imola, 20 dicembre 2024 – “Noiabbiamo duramente criticato il nostro stesso sindacato che ha firmato un accordo che scade a fine anno, e speriamo non rinnovi. Anche se altre realtà sicuramente sono diverse dalla nostra, e forse hanno bisogno di risposte diverse, qui i Cau restano inutili. E sono uno spreco di denaro”. Angelo Conti, fiduciario imolese della Fimmg (Federazione italianadina generale), boccia senza appello il Centro di assistenza urgenza al padiglione 15 dell’ospedale vecchio, che in questi giorni taglia il traguardo del primo anno di attività (fu lanciato alla fine dicembre del 2023). Se l’Ausl ha stilato nei giorni scorsi un bilancio della“con molte luci e qualche ombra” di questi dodici mesi, Conti è di parere diametralmente opposto. A livello regionale, i Cau “sono stati inventati dalla Regione non per ridurre i codici bianchi e verdi”, in quanto “tutti sapevano che non avrebbe funzionato” (la riduzione è stata di circa il 9 per cento contro un 50 per cento previsto come obiettivo) , ma piuttosto per “chiudere dei pronto soccorso e pagare di meno il personale”, afferma il fiduciario imolese della Fimmg.