Canottieri, che successo. Titoli a Traversa e Laghi

Una chiusura d’anno col botto. LaRavenna vince infatti duenazionali ai Campionati Italiani indoor, ai quali si sommano altri importanti piazzamenti. Le gare si sono svolte domenica 15 dicembre sui remoergometri o indoor rower, i simulatori computerizzati di voga che, connessi da varie sedi ad un sistema online, hanno permesso ad atleti da tutta Italia di gareggiare per il titolo di campione italiano. Ventidue iassegnati, due come detto vinti daiRavenna. In concomitanza agli Italiani si è svolto anche il meeting nazionale Allievi e Cadetti dedicato alle squadre non agonistiche dove la ravennate Emma Sabbatini ha conquistato la prima posizione. Il primo titolo italiano porta il nome di Donato, non nuovo ad exploit di questo tipo. L’esperto canottiere ravennate nonostante un problema fisico domina la categoria 40-44 anni Pesi Leggeri maschile, vale a dire atleti sotto il peso di 75 chili.