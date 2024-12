Ilrestodelcarlino.it - Calendario 2025: l'arte di Giancarlo Caligaris celebra il volontariato

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Mani grandi, mani aperte, mani pronte a donare, ad accogliere, a reggere pesi che altri non possono portare. Mani desiderose di stringere altre mani in un solo abbraccio, quello che viene dal cuore e dà forza alla solidarietà. Sono le emozioni che abbiamo provato nell’osservare la copertina del, disegnata da. Con efficaci tratti di matita e di colore ha dato forma allo spirito di questa iniziativa promossa dal nostro gruppo editoriale attraverso le sue testate cartacee – La Nazione, il Resto del Carlino e Il Giorno – e dedicata per il terzo anno consecutivo al tema del. Ovvero al ricchissimo mondo di associazioni, enti e gruppi animati da persone che scelgono con passione e con gioia di offrire una pdel proprio tempo per aiutare gli altri.