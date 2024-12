Pianetamilan.it - Calciomercato Milan già al lavoro per il mercato estivo: obiettivo Samuele Ricci

Secondo quanto riportato da Tuttosport, ilha già iniziato a pianificare i suoi colpi diin vista dell’estate 2025. In particolare, la società rossonera ha messo nel mirino un rinforzo a centrocampo, con l’intento di aggiungere un nuovo mediano alla rosa. Il nome in cima alla lista è quello di, giovane talento del Torino e della nazionale italiana. La trattativa, però, non si concretizzerà a breve, poichénon si muoverà già a gennaio, salvo clamorosi colpi di scena. Il prezzo del giocatore, superiore ai 30 milioni di euro, è un ostacolo significativo, soprattutto considerando che la proprietà attuale delnon ha mai effettuato investimenti di questa portata. Il piano del, infatti, sarebbe quello di muoversi con una cifra simile a quella spesa per il trasferimento di Fofana, ovvero intorno ai 25 milioni di euro, bonus inclusi.