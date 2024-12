Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Frendup a gennaio? La linea chiara della società

Leggi su Pianetamilan.it

, i rossoneri potrebbero avere bisogno di almeno un paio di rinforzi per cercare di rincorrere un quarto posto che al momento sembra molto complicato. La dirigenza del Diavolo potrebbe essere alla ricerca di almeno un paio di giocatori. Ecco le ultime novità e le parole di Paulo Fonseca prima del Verona. Come scrive 'Il CorriereSera' potrebbero fare comodo rinforzi in ogni reparto, specialmente a metà campo dove Fofana e Reijnders sono costretti agli straordinari. Rientrerà Bennacer, ma bisognerà capire in che condizioni lo farà, visto il lunghissimo stop. Il quotidiano riporta le parole di Fonseca in conferenza proprio sul. «Laè pronta a intervenire». Ladel club sarebbe però: non si comprerà tanto per comprare, niente tappabuchi, verranno fatte operazioni solo per giocatori funzionali al progetto, di prospettiva.