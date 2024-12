Bergamonews.it - Calano le temperature, ma torna il sereno: verso un weekend di bel tempo

in rapido miglioramento quest’oggi per l’allontanamentosud della perturbazione transitata ieri. Domenica un nuovo fronte da nord scivolerà rapidamenteil mar Mediterraneo attivando correnti settentrionali che interesseranno la nostra regione nel periodo natalizio, sempre in un contesto distabile.Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo.Venerdì 20 dicembre 2024Previsto: In mattinata nuvolosità sparsa ma con ampie schiarite a partire da nord-ovest.Nel pomeriggio e in serata belovunque.: Minime stazionarie (2/6°C), massime in aumento (10/13°C).Venti: Venti moderati o localmente forti da nord sui rilievi, zona laghi e pianura occidentale; altrove venti deboli o moderati di direzione variabile.