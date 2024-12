.com - Bugo si ritira dalle scene con un ultimo concerto: “Non è un pesce d’aprile”

Cristian Bugatti, meglio noto come, ha annunciato il suo ritiro definitivomusicali con unche si terrà il 1° aprile 2025 all’Alcatraz di Milano. Nonostante la data possa trarre in inganno, l’artista tiene a precisare che non si tratta di uno scherzo: “Non è un, nemmeno una scelta sofferta”.Indiceannuncia il ritiro– Il ritiro, una conclusione feliceUn percorso segnato da alti e bassiL’eredità musicale diUna serata indimenticabileannuncia il ritiroDopo vent’anni di carriera, l’artista ha deciso di chiudere il sipario in grande stile. In un’intervista rilasciata a Repubblica,ha spiegato che il ritiro è frutto di una scelta ponderata: “Lo faccio volentieri”, ha dichiarato, aggiungendo che l’sarà “una festa per tutti”.