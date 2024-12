Bilancio fine anno Provincia di Livorno presidente | Priorità scuole e strade

Leggi su Corrieretoscano.it

di: “”.di Sandra Scarpellini, sindaca di Castagneto Carduccidi, ed Eleonora Agostinelli, vice“L’unicacon due donnee vice”.diche ha recentemente rinnovato l’elezione del Consiglio. Elezione che, ricordiamo, come quella del, non consente ai cittadini di andare alle urne. Votano solo sindaci e consiglieri comunali.die tematiche principali su cui lavorare nel 2025.Parte dalaScarpellini con la vice Agostinelli.“alcune in condizioni decorose, altre che hnecessità di una riqualificazione totale. Il fallimento più grande della gestione di questo ente è la gestione dell’istituto alberghiero di Rosignano, a causa di mancate promesse da parte del Governo.