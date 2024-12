Oasport.it - Biathlon, IBU Junior Cup Goms 2024: Fabiana Carpella seconda nella sprint. Primo podio individuale in carriera per l’azzurrina!

centra ila livelloinnell’IBUCup di: a, in Svizzera, la ventenne trentina si piazza7.5 kmfemminile, mentre10 kmmaschile il miglior azzurrino è Alex Perissutti, sesto.7.5 km femminile domina la francese Anaelle Bondoux, la quale nonostante un errore in piedi vince in 23’25?4 e rifila distacchi abissali a tutte le rivali:a 2’13?4, che centra la piazza d’onore con due bersagli mancatiserie al poligono, terza a 2’35?1 la slovacca Tamara Molentova, con un erroresessione di tiro a terra.Tra il 13° ed il 16° posto ci sono altre quattro italiane: 13ma Sara Scattolo con cinque bersagli mancati, 14ma Astrid Plosch con quattro errori al tiro, 15ma Carlotta Gautero, anch’ella con 5/10 al tiro, 16ma Alice Pacchiodi con due errori al poligono.