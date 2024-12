Sport.periodicodaily.com - Bari vs Sudtirol: le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I pugliesi per riprendere la corsa verso i playoff, gli altoatesini per lasciare l’ultimo posto in classifica.vssi giocherà sabato 21 dicembre 2024 alle ore 15 presso lo stadio San Nicola.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREDopo 14 risultati utili consecutivi i pugliesi sono caduti a Pisa senza però compromettere molto la loro classifica. La squadra di Longo è ancora ampiamente in corsa per i playoff, ma per rimanere agganciati all’obiettivo servono tre punti contro gli altoatesini fanalino di codaDopo cinque sconfitte consecutivi, gli altoatesini sono tornati a fare punti pareggiando contro il Mantova. La classifica della squadra di Castori resta critica, come recitano i 14 punti e l’ultimo posto in classifica, per cui urge un’inversione di marciaLE(3-4-1-2): Radunovic, Pucino, Vicari, Mantovani, Oliveri, Maita, Benali, Dorval, Sibilli, Falletti, Lasagna.