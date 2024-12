Quotidiano.net - B7: Sostenere la neutralità tecnologica per le transizioni green

Ha trovato ampissimo riscontro l'impegno del B7 volto aleall'insegna dellavalorizzando tutte le opzioni disponibili, della convergenza delle tassonomie, dello sviluppo dell'economia circolare, del supporto agli investimenti pubblici e privati e della collaborazione con istituzioni finanziarie internazionali. Questo è quanto emerso dal "B7 Responsiveness Report", redatto da Confindustria con il supporto di Deloitte, Knowledge Partner esclusivo del B7. In particolare, è stato evidenziato come gli investimenti globali per raggiungere l'obiettivo di zero emissioni nette entro il 2050 richiedano un aumento fino a 4,3 mila miliardi di dollari di investimenti annuali in energia pulita entro il 2030, rispetto al tasso attuale di 1,8 mila miliardi, ma questo richiede un impegno condiviso a livello globale, dove governi e imprese collaborino per implementare soluzioni innovative.