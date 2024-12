Dilei.it - Alessandro Basciano non è più lo stesso dopo il carcere: “A San Vittore umiliato”

Leggi su Dilei.it

L’esperienza, seppur breve, inha cambiato per sempre. A farlo sapere il diretto interessato, arrestato e poi rilasciato in seguito alla denuncia di stalking e minacce dell’ex compagna, Sophie Codegoni, conosciuta al Grande Fratello Vip. L’ex gieffino non ha esitato a definire un incubo la sua detenzione presso San, svelando di aver condiviso la cella con due pedofili ed un femminicida.I giorni indiIntervistato nel corso della trasmissione Iceberg, in onda su TeleLombardia,ha raccontato il momento più difficile della sua vita, quello vissuto neldi San, dove è stato rinchiuso per soli due giornila denuncia dell’ex Sophie Codegoni, madre della figlia Celine. Ha ricordato prima l’arresto, arrivato in maniera del tutto inaspettata: “Ritornavo da un allenamento in palestra, quindi ero molto tranquillo.