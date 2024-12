Lopinionista.it - Willie Peyote torna a Sanremo con “Grazie ma no grazie”

ph Chiara MirelliMILANO –sarà tra i big in gara della 75° edizione del Festival dicon “MA NO”, lo ha appena annunciato il rapper e cantautore torinese su Rai1 in diretta dadove tornerà il prossimo febbraio a 4 anni di distanza dalla sua prima fortunata partecipazione nel 2021 con “Mai dire mai (la locura)”, singolo che gli ha regalato il Premio della Critica Mia Martini e il disco di Platino e la sesta posizione nella classifica finale su 26 artisti quell’anno in gara., pseudonimo di Guglielmo Bruno, nasce a Torino nel 1985 da padre torinese di Barriera e madre biellese ed è considerato una delle figure più interessanti e innovative della scena Indie italiana contemporanea. Il suo nome d’arte unisce Wile E. Coyote con il, pianta allucinogena proveniente dall’America settentrionale.