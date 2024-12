Lapresse.it - Usa, lavoratori Amazon scioperano in diverse strutture

di sette stabilimentinegli Stati Uniti stanno scioperando oggi con l’obiettivo di fare pressione sul gigante dell’e-commerce, così da ottenere un accordo contrattuale favorevole sfruttando l’occasione di un periodo chiave per lo shopping. I sindacati dell’azienda affermano che moltidisi sono uniti al picchetto degli scioperanti, dopo che la stessaha ignorato la scadenza di domenica fissata dal sindacato stesso per le trattative sul contratto.afferma a sua volta di non aspettarsi un impatto sulle sue attività durante quello che il sindacato definisce il più grande sciopero contro l’azienda nella storia degli Stati Uniti.