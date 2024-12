Ilrestodelcarlino.it - Torna la Befana di solidarietà: tutti gli appuntamenti a Bologna

, 19 dicembre 2024 – Se laarriva di notte, alo fa di giorno e in anticipo. Anche quest'anno, a rallegrare grandi e piccoli,il tour della ‘diper la Casa dei Risvegli Luca De Nigris’ che, nella sua 27esima edizione, presenta svariatiche terranno impegnate le famiglie durante l'attesa. L’iniziativa, che partirà il 3 gennaio alle 11, all’ospedale Maggiore, incomincerà con la distribuzione delladi doni per le bambine e i bambini del reparto pediatrico. Si sposterà, poi, domenica 5 gennaio alla stessa ora, in direzione dell’ospedale Bellaria per salutare e incontrare i famigliari dei pazienti e i volontari. Inoltre, per l’occasione, Circoli Dipendenti Comunali offriranno in dono agli ospiti i panettoni. Sempre domenica, con la ‘più buona del mondo’, si animerà anche il Centro Commerciale Vialarga (spazio Conad) che tra letture, balli e animazioni, devolverà il ricavato alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris e distribuirà buoni sconto Conad ai donatori.