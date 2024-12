The Holdovers – Lezioni di Vita in streaming su NOW e in tv su SKY

Leggi su Cinefilos.it

Thediinsu NOW e in tv su SKYArriva in prima TV su Sky il film premiato agli Oscar 2024 per la Miglior Attrice Protagonista Thedi, in onda domenica 22 dicembre alle 21:15 su Sky Cinema, insu NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K. Dopo il successo di Sideways – In Viaggio Con Jack, Alexander Payne e Paul Giamatti si ritrovano in Thedi(la nostra recensione), una storia ambientata nel 1970 durante le vacanze invernali in una prestigiosa scuola del New England.Paul Giamatti veste i panni di Paul Hunham, un professore aggiunto di storia antica – disprezzato in maniera compatta da studenti e corpo docente – che rimane bloccato alla Barton Academy con i ragazzi che non possono tornare a casa per le festività.