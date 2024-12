.com - Studiare con una scarsa illuminazione, ecco le conseguenze

Leggi su .com

Con il ritorno alla routine scolastica, tornano anche le abitudini di studio e di apprendimento a casa, orari scanditi, compiti da svolgere e verifiche. Bisogna considerare che, scegliere e predisporre un buon ambiente dove, non solo migliora il rendimento a scuola, a lungo termine protegge anche la salute fisica, mentale e visiva dei ragazzi. Creando in casa uno spazio privo di distrazioni, pulito, organizzato, ben illuminato, ben riscaldato e confortevole, è possibile massimizzare la concentrazione, l’efficienza e la resa e, allo stesso tempo, evitare problemi di salute. Secondo gli esperti di Clinica Baviera, una luce inadeguata può causare affaticamento della vista, mal di testa e persino influire sulla concentrazione e sul rendimento scolastico.Ma qual è la luce migliore per? Quando è possibile, meglio la luce naturale, integrata da una luce bianca fredda o neutra che aiuta a mantenere alta la concentrazione.