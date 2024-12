Thesocialpost.it - Sergio Malin morto dopo 17 mesi di agonia: una cassetta di frutta sfondò il parabrezza dell’auto durante una grandinata

17di, 59 anni, vittima di un terribile incidente avvenuto nel luglio del 2023. Originario di Villanova del Ghebbo, nel Rodigino,è deceduto martedì scorso a causa delle gravi ferite riportate in quell’episodio.Leggi anche: Tragedia in Ecuador: sedici morti in un incidente stradale nella provincia di LojaL’incidenteil maltempoL’incidente avvenne nel Ferrarese, a Cocomaro,una violenta ondata di maltempo che colpì anche parte del Veneto.si trovava in auto con la moglie e la figlia, diretto dai genitori della consorte. Preoccupato dalla forte, aveva deciso di fermarsi per evitare pericoli. Proprio in quel momento, unadi angurie, trasportata da un camion, venne scagliata dal vento contro ildella sua auto.