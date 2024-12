Dilei.it - Sanremo 2025, Jovanotti primo super ospite di Carlo Conti

Attenzione nei confronti del prossimo Festival di. Non poteva essere altrimenti, del resto, dopo l’immane successo raggiunto dalle edizioni di Amadeus.si ritrova dinanzi a una sfida molto complessa, nonostante questa non sia la sua prima esperienza con la kermesse musicale. Al netto di una lunga carriera, il direttore artistico dovrà fare attenzione a correre i giusti rischi e a non commettere errori. Si pensi ad esempio al caso Tony Effe, che potrebbe rivelarsi la sua “arma” vincente. In questo complesso scenario anche i nomi deiospiti contano molto di più. Ilin ordine di apparizione saràÈ tutto avvenuto di colpo, senza preavviso. Durante la puntata di quest’oggi, 19 dicembre, de La Volta Buona, Luca Dondoni ha sganciato la grande rivelazione.